Son dakika haber: İspanya'da son 24 saatte 11 bin 970 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber: İspanya'da son 24 saatte 11 bin 970 yeni koronavirüs vakası

14.10.2020 19:07 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:11
Son dakika haber: İspanya'da son 24 saatte 11 bin 970 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberlerine göre İspanya'da son 24 saatte 11 bin 970 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 11 bin 970 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 937 bin 311'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 11 bin 970 kişide daha virüs tespit edildiği, 209 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 937 bin 970'e, toplam can kaybı ise 33 bin 413'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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