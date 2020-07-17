Son dakika haber! İspanya'da şampiyon Real Madrid!
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Son dakika haber! İspanya'da şampiyon Real Madrid!

Son dakika haberine göre İspanya La Liga'da ligin bitimine 1 hafta kalan Real Madrid, sahasında Villarreal'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Son dakika haber! İspanya'da şampiyon Real Madrid!
17.07.2020 00:32 | Son Güncelleme: 17.07.2020 01:10

İspanya La Liga'da ligin bitimine 1 hafta kalan Real Madrid, sahasında Villarreal'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya La Liga'da şampiyonluk düğümü çözüldü. Ligin 37. haftasında sahasında Villarreal'i 2-1'lik skorla geçen Real Madrid, ligin bitimine bir hafta kala 86 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri ise 29 ve 77. dakikada (penaltı) Karim Benzema kaydetti.

2 yıl aradan sonra tarihinde 34. kez La Liga'da kupaya uzanan Real Madird, teknik direktörü Zinedine Zidane ikinci kez şampiyon oldu.

Osasuna'ya sahasında 2-1 mağlup olan Barcelona 79 puanla ikinci sırada kaldı.

RAMOS: "ŞAMPİYONLUK SIKI ÇALIŞMAMIZIN BİR ÖDÜLÜ"

Real Madrid kaptanı Sergio Ramos maç sonu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini belirterek, "Bu sıkı çalışmamızın bir ödülü. Pandemiden sonra çok iyi grafik geçirdik. Bizim için garip bir sezon oldu ama amacımız netti. Her maçımızı kazanmak için sahaya çıktık. Her rakip zordu. Bu şampiyonluk bizim ödülümüz" dedi. Teknik direktörleri Zidane'yi de öven Ramos, "Zidane, bu geminin kaptanı. Bizim için kilit isim. Sezona başladığımızdan beri çok iyi oyuncu topluluğuyla mükemmel bir iş çıkardı. Umarım hak ettiği değeri de görecek" yorumunu yaptı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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