Son dakika haber: İspanya'da, Sağlık Bakanlığı ile Ulusal İstatistik Enstitüsünün Kovid-19 rakamları uyuşmuyor

Bir son dakika haberine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 325 kişinin hayatını kaybettiği, 7 bin 955 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 325 kişinin hayatını kaybettiği, 7 bin 955 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 325 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 765 kişinin salgın nedeniyle öldüğünü ve toplam sayının 47 bin 344'e çıktığını bildirdi.

Ayrıca dün 1 milyon 712 bin 101 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 7 bin 955 artışla 1 milyon 720 bin 56'ya çıktığı kaydedildi.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı şimdiye kadar açıklananın çok üzerinde iddiası

Diğer yandan Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), İspanya'da Kovid-19'dan sadece ilk dalgada (mart-mayıs) 45 bin 684 kişinin öldüğünü açıkladı.

INE, Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerini temel alarak, salgında ilk dalganın görüldüğü mart-mayıs döneminde 32 bin 652 kişinin Kovid-19 teşhisiyle 13 bin 32 kişinin şüpheli vaka tespitiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

INE'nin verdiği bu rakamın Sağlık Bakanlığının aynı dönemde açıkladığı Kovid-19 kaynaklı ölümlerden 18 bin 557 daha fazla olması dikkati çekti.

Portekiz'de son 24 saatte 86 kişi hayatını kaybetti

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 134 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 278'e, toplam vaka sayısı 335 bin 207'ye çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 23 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

İlk aşamada 22 milyon doz Kovid-19 aşısı alacağını açıklayan Portekiz hükümeti, ocakta başlaması planlanan aşılama çalışmalarının 1200 sağlık merkezinde halka ücretsiz gerçekleştirileceğini ancak zorunlu olmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli