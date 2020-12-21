Son dakika haber! İSPANYA'DA RAHATSIZLANAN BAŞANTRENÖR NEDİM ÖZBEY'İ TÜRKİYE'YE GETİREN AMBULANS UÇAK YOLA ÇIKTI
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Son dakika haber! İSPANYA'DA RAHATSIZLANAN BAŞANTRENÖR NEDİM ÖZBEY'İ TÜRKİYE'YE GETİREN AMBULANS UÇAK YOLA ÇIKTI

21.12.2020 18:19 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:23
Son dakika haber! İSPANYA'DA RAHATSIZLANAN BAŞANTRENÖR NEDİM ÖZBEY'İ TÜRKİYE'YE GETİREN AMBULANS UÇAK YOLA ÇIKTI

Son dakika haberler: İSPANYA'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

İSPANYA'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Nedim Özbey, uçakta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu" dedi.2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu(CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla bugün Türkiye'ye getirilecek. Ambulans uçak, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas'tan hareket etti. 

"DEVLETİN NEFESİNİ BURADA HİSSETMEKTE ÇOK FARKLI BİR DUYGU ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"Nedim Özbey uçakta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken "Burada geçirdiğim hastalık süresinde beni bir an yalnız bırakmayan, ilgisi ve bilgilendirmeleriyle benim buradan tekrar vatan topraklarına dönmemi sağlamak için ambulans uçakla dönmemin uygun olması sebebiyle, Türkiye'den ambulans uçak yollayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli devlet adamı ve büyük insana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kalpten teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olsun. Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.  Yolculuğu sırasında uçaktaki sağlık personelinin de Özbey ile yakından ilgilendiği görüldü. Sağlık personeli Özbey'e "Hiçbir sıkıntı olmadan İstanbul'a gideceğiz" dedi. 

Nedim Özbey, İspanya'nın Las Palmas şehrinde 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 65 yaşındaki Nedim Özbey'in sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumunu yakından takip ettiği Nedim Özbey'in Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi. Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

- Özbey

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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