Son dakika haber | İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor
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Son dakika haber | İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor

21.12.2020 18:40 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:44

Son dakika haber... Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri İspanya'nın Las Palmas kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla...

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için gittikleri İspanya'nın Las Palmas kentinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından verilen bilgiye göre, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas kentinden TSİ 18.00'de hareket eden ambulans uçağın 22.00 civarında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Başantrenör Nedim Özbey, uçağa binmeden önce Türkiye'ye gönderdiği video mesajında şunları kaydetti:

"Burada geçirdiğim 5 günlük hastalık süresinde beni bir an yalnız bırakmayan, ilgisi ve bilgilendirmeleriyle benim buradan tekrar vatan topraklarına dönmemi sağlamak için -ancak ambulans uçakla dönmemin uygun olması sebebiyle- Türkiye'den ambulans uçak yollayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli devlet adamı ve büyük insana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kalpten teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, çok var olsun. Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu. Çok teşekkür ediyorum."

Nedim Özbey daha sonra ambulans uçağa alındı ve kendisiyle ilgilenen sağlık görevlileriyle sohbet etti. Özbey'i taşıyan uçak, TSİ 18.00'de İstanbul'a hareket etti.

Aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü de yürüten 65 yaşındaki Nedim Özbey, 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nedim Özbey'in, sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi.

Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

Son dakika haber | İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor
Son dakika haber | İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor
Son dakika haber | İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor
Son dakika haber | İspanya'da rahatsızlanan başantrenör Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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