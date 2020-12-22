Son dakika haber | İspanya'da OHAL sonuna kadar kiracılar, kirasını ödemediği için evden çıkarılamayacak
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Son dakika haber | İspanya'da OHAL sonuna kadar kiracılar, kirasını ödemediği için evden çıkarılamayacak

22.12.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:55
Son dakika haber | İspanya'da OHAL sonuna kadar kiracılar, kirasını ödemediği için evden çıkarılamayacak

Son dakika haberi... İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 9 Mayıs'a kadar geçerli olacak olağanüstü hal (OHAL) süresince, ödeme yapılmadığından dolayı evden çıkarılma ile elektrik, su ve gaz kesintisini durdurdu.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 9 Mayıs'a kadar geçerli olacak olağanüstü hal (OHAL) süresince, ödeme yapılmadığından dolayı evden çıkarılma ile elektrik, su ve gaz kesintisini durdurdu.

Bakanlar Kurulunda bugün alınan karar gereği ipotek mağduru olan veya kirasını ödemediğinden evinden çıkarılmak durumunda olanlar için OHAL sonuna kadar herhangi bir işlem yapılmayacağı bildirildi.

Kovid-19'un ekonomide yarattığı olumsuz etkilerden dolayı faturalarını ödemeyenlerin elektrik, su ve gaz kesintileri de OHAL sonuna kadar askıya alındı.

İspanya'da ekonomik krizin yaşandığı 2014'te evden çıkarılanların sayısı 68 bin 91'i (ortalama günde 186) bulmuştu. Alınan önlemlerle bu sayı 2019'da 54 bin 6'ya indirilse de sivil toplum kuruluşları mahkemeye intikal etmeyen evden çıkarılmaların da dikkate alındığında bu sayının çok daha yüksek olduğunu savunuyor.

Hükümetin aldığı kararlara, mahkemelerin bir süre kapalı olmasına ve Kovid-19'dan dolayı yılın büyük bölümünde OHAL uygulanmasına rağmen, resmi verilere göre bu yılın ilk 9 ayında ülke genelinde 18 bin 138 evden çıkarılma olayı tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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