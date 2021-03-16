Son dakika haber! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti

16.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:14
Son dakika haber! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 141 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 962 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 141 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 962 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgında toplam can kaybı 72 bin 565'e, vaka sayısı ise 3 milyon 200 bin 24'e çıktı. Kovid-19'dan kaynaklanan yüksek günlük ölü sayılarının devam ettiği İspanya'da, 141 ölü ile ocak ayından bu yana ikinci kez (10 Mart'ta 123) 150'nin altında can kaybı açıklandı.

Ülkede en fazla günlük yeni vaka ve can kaybı tespit edilen bölgenin, önlemlerin en çok gevşetildiği başkent Madrid olması dikkati çekti.

Kovid-19'dan dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, merkezi hükümetle koordinasyonlu bir şekilde yerel yönetimlerin aldıkları önlemlerle yeni vaka sayıları ve can kayıpları yüksek seviyelerden aşağıya çekilmişti.

Hükümet, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamalarının Paskalya tatilinin (27 Mart-4 Nisan) sonuna kadar, Balear ve Kanarya Adaları bazı konularda muaf bırakılarak ülke genelinde devam etmesi kararı almıştı.

Portekiz'deki durum

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybettiği ve 384 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Ülkede, salgının başlamasından bu yana 16 bin 707 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 814 bin 897'ye çıktı.

OHAL'in 31 Mart'a kadar uzatıldığı Portekiz'de yeni vaka ve can kayıplarındaki düşüşten dolayı ülke genelinde uygulanan önlemler hafta başından itibaren gevşetilmeye başlandı.

Sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, gece sokağa çıkma yasağı ve bar ve restoranların kapalı tutulmasının devam ettiği Portekiz'de kreşler, ilkokullar, kuaförler ve kütüphaneler açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Ayşegül Çınar Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 21:15:24. #1.15#
title