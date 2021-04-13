Son dakika haber | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 100 kişi öldü
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Son dakika haber | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 100 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Son dakika haber | İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 100 kişi öldü

Son dakika haberi... İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 bin 292 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 bin 292 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının, teknik bir sorundan dolayı Endülüs özerk yönetimi dışında ülke genelinde güncellediği Kovid-19 verilerine göre yeni vakalarda artış devam etti.

Ülkede dünden bugüne 100 artışla toplam can kaybı 76 bin 625'e, vaka sayısı da 3 milyon 376 bin 548'e çıktı.

Bakanlık mevcut durumda 9 bin 953 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 152'sinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid, Katalonya ve Rioja özerk yönetimlerinde yüzde 40 seviyelerinde bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Aşılama çalışmaları hızlandırıldı

Öte yandan Kovid-19'da aşılama çalışmalarını hızlandıran İspanya'da, son bir haftada 2 milyon 41 bin 303 doz aşı yapıldığı ve bunun, aşılamanın başladığı 27 Aralık'tan bu yana en fazla aşının yapıldığı hafta olduğu açıklandı.

İspanya'da aşı süreci tamamlananların sayısı bugün itibariyle 3 milyon 136 bin 91 olurken, bu oran nüfusun yüzde 6,7'sine denk geliyor.

Hükümet, haftada 3,5 milyon doz aşı yaparak, ağustos ayı sonuna kadar yetişkin nüfusun yüzde 70'inin aşılama sürecini tamamlamayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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