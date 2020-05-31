Son dakika haber! İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 127'ye çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 127'ye çıktı

Son dakika güncel haberi... İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısının düne göre 2 artarak 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

Son dakika haber! İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 127'ye çıktı
31.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:29

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısının düne göre 2 artarak 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

Kovid-19 ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 39 kişinin salgından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 96 olduğu, toplam vaka sayısının 239 bin 429'a yükseldiği bilgisi verildi.

Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid ve Katalonya'da yoğunlaşan yeni vaka sayısının olağanüstü halin (OHAL) başladığı 14 Mart'tan bu yana en düşük günlük artış olması dikkati çekti.

Kademeli normalleşme süreci

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, 7 Haziran'da süresi dolacak OHAL'in 21 Haziran'a kadar uzatılması için gelecek hafta Meclis'e yeni bir tezkere sunacaklarını açıkladı.

Sanchez, OHAL'in son kez uzatılacağını, daha sonrasında Kovid-19'la mücadelede özerk yönetim hükümetlerinin kendi bölgeleriyle ilgili kararları kendilerinin alabileceklerini söyledi.

İspanya Başbakanı ayrıca, 4 aşama olarak belirlenen ve 4 Mayıs'tan bu yana uygulanmaya başlanan kademeli normalleşmede 8 Haziran'dan itibaren ülkenin tamamının 3'üncü aşamada olacağını, bazı yerlerde son aşamaya da geçileceğini kaydetti.

Sanchez, 21 Haziran'dan itibaren ülke genelinde şehirlerarası ulaşımın serbest olacağını ifade etti.

"Sorumsuzca davranışlardan ve kurallara uyulmamasından" dolayı bazı yerlerde salgında ikinci dalganın görüldüğünü vurgulayan Pedro Sanchez, şöyle konuştu:

"İkinci dalga olacak ama ulusal sağlık sistemimizi riske atmamak için bunu olabilecek en az yoğunlukta yaşamak için elimizden geleni yapmalıyız. Tedbiri elden bırakmamak, sosyal mesafe, maske kullanımı ve belirli saat aralıklarında sokağa çıkma gibi kamu sağlığı kriterlerini uygulamak çok önemli."

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 1410'a çıktığını açıkladı.

Açıklamada, virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin yüzde 87'sinin 70 yaş üstü olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ülkede son 24 saatte 295 yeni vaka tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 32 bin 500'e çıktığı bildirildi.

Bu arada, Sağlık Genel Müdürlüğü yetkilileri, Portekiz'de ilk defa 30 yaşın altında bir kişinin Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Haber
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler Haber
Normalleşme sürecinin başlamasına saatler kaldı! İşte 1 Haziran'da kalkacak yasaklar ve açılacak yerler
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
Son Dakika: SpaceX'in uzaya fırlattığı Crew Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na bağlandı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler 3 ülkeye daha sıçradı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Trabzonspor, Joao Pereira'nın sözleşmesini uzattı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS'nin nasıl yapılacağına ilişkin video paylaştı
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
1 Haziran'dan itibaren sahil ve parklarda yasak kalkacak, mangal yasağı devam edecek
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
İngiltere'deki araştırmaya göre koronavirüs, ameliyat sonrası ölüm riskini yükseltiyor
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
Atletico Madrid'in Kolombiyalı yıldızı Santiago Arias Galatasaray'a geliyor
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Muriç'i ısrarla isteyen Lazio, 20 milyon euro ödemeye hazır
9 yerinden bıçaklanan kadının 'eski koca' feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
9 yerinden bıçaklanan kadının "eski koca" feryadı yürek sızlattı: Bu sefer öldürecek
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! 'Koronaya iyi geliyor' denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı! "Koronaya iyi geliyor" denilen ilaç Türkiye'de yasaklanabilir
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında 'ABD-Rusya çekişmesi' var
Tüm dünya neden SpaceX'i konuşuyor? Olayın perde arkasında "ABD-Rusya çekişmesi" var
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Fenerbahçe, kulüp logolu koruyucu maske satışına başladı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Beyaz Saray etrafındaki protestolar şiddetlendi, resmi konut tecrit altına alındı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Sağlık Bakanlığı, kontrollü sosyal hayat döneminde restoranlarda ve kafelerde uygulanacak kuralları açıkladı
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
ABD'de ordu birlikleri, protestoların arttığı Minneapolis'e girdi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Fahrettin Koca Bülent Kuşoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seren Serengil Yeliz Yeşilmen Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Metin Oktay Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Nasa Şehit Haziran Protesto
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 127'ye çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 18:32:15. #1.15#
title