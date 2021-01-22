Son dakika haber | İspanya'da Cizvitler'den taciz mağdurlarına özür
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Son dakika haber | İspanya'da Cizvitler'den taciz mağdurlarına özür

22.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:25
Son dakika haber | İspanya'da Cizvitler'den taciz mağdurlarına özür

Son dakika haberine göre İspanya'daki Cizvit Tarikatı'na bağlı kurumlarda 1927 yılından bu yana 81'i çocuk, 21'i yetişkinin uğradığı cinsel tacizle ilgili, Cizvit papazlarından özür geldi.

İspanya'daki Cizvit Tarikatı'na bağlı kurumlarda 1927 yılından bu yana 81'i çocuk, 21'i yetişkinin uğradığı cinsel tacizle ilgili, Cizvit papazlarından özür geldi.

İspanya'daki Cizvit tarikatı yönetimi, tarikata bağlı kurumlarda 927 yılından bu yana 81'i çocuk, 21'i yetişkinin uğradığı cinsel tacizle ilgili,özür açıklaması yayınladı. Cizvit tarikatı, 1927'den beri 81 çocuğun ve 21 yetişkinin Cizvitler tarafından cinsel istismara uğradığını kabul ederek "Acı verici, utanç verici ve kederli" sözleriyle özür diledi.

CİNSEL İSTİSMARINI ÇOĞU OKULLARDA

Üyelerinin genellikle öğretmen olarak çalıştığı İsa Cemiyeti adlı Cizvit tarikatı, dün yayınlanan 24 sayfalık raporda istismarın çoğunun okullarda gerçekleştiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "Sessizlik kültürü ve gerçeklerle adil ve dürüst yüzleşmediğimiz için mağdurlardan ve toplumdan taciz nedeniyle özür dilemeyi öğrenmek istiyoruz. Ayrıca, bu yaralardan muzdarip insanların olduğunu ve hissettikleri acıyı artırmamaya çalıştığımızı da hatırlatmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.  

CİNSEL TACİZLERİ FRANCİS DE KABUL ETMİŞTİ

Yayınlanan rapora göre, çocukları istismar eden 65 Cizvit'ten 48'i öldü. Hayatta kalan istismarcılardan dördü Cizvit üyeliğinden ayırlırken, 13'ünün de açılan davanın sonucunu bekliyor.  2018'de kendisinin Cizvit üyesi olduğunu açıklayan Papa Francis, Roma Katolik kilisesinin rahipler tarafından cinsel tacizle başa çıkmada başarısız olduğunu kabul etmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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