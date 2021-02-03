Son dakika haber | İspanya'da, 31 yıl önce El Salvador'daki katliamdan yargılanan eski albaya 133 yıl hapis

Son dakika haberi... Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, 31 yıl önce 5'i İspanyol Katolik rahip olmak üzere, 8 kişinin öldürüldüğü katliamın sorumlularından eski albay ve eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Inocente Montano'ya İspanyol mahkemesince verilen 133 yıl 4 aylık hapis cezası, Yüksek Mahkeme tarafından onandı.

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, 31 yıl önce 5'i İspanyol Katolik rahip olmak üzere, 8 kişinin öldürüldüğü katliamın sorumlularından eski albay ve eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Inocente Montano'ya İspanyol mahkemesince verilen 133 yıl 4 aylık hapis cezası, Yüksek Mahkeme tarafından onandı.

San Salvador'daki Orta Amerika Üniversitesinde 16 Kasım 1989'daki katliamın sorumlularından olan ve uzun süren hukuki mücadelenin ardından 2017'de sığındığı ABD'den İspanya'ya getirilen Montano, burada 133 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İspanya'da Ulusal Mahkemenin 5 ay önce verdiği kararı onayan Yüksek Mahkeme, cezaevinde bulunan ve sağlık problemleri olduğu söylenen 78 yaşındaki Montano'yu katliamda öldürülen 5 İspanyol vatandaşı nedeniyle yargılanmasının ardından cezalandırdı.

Mahkeme, söz konusu katliamın El Salvador Silahlı Kuvveleri Üst Yönetimince tasarlandığını ve üniversiteye gönderilen askerlere talimatların verildiğini belirtti.

Karara göre, 31 yıl önceki olayda "devlet suçu işlendiği" ifade edilerek, katliamın kurbanlarının "gerçek bir terör ve korku hikayesi yaşadıkları" kaydedildi.

Yüksek Mahkeme, katliamla bağlantılı olarak İspanya'da yargılanan tek kişinin Montano olduğunu, buna rağmen cinayetlerin planlayıcıları arasında dönemin El Salvador Cumhurbaşkanı Alfredo Cristiani, eski bakanlar ve Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı mensupları olduğunu ifade etti.

El Salvador adaleti, Eski Cumhurbaşkanı Cristiani'nin İspanya'ya teslim edilmesi talebini reddetmişti.

Mahkeme, Montano'nun, katliamda hayatını kaybeden diğer kişilerden El Salvadorlu rahip Joaquin Lopez, üniversitenin aşçısı Julia Elba ve kızı Celina Mariceth'in öldürülmesinden de sorumlu olduğunu ancak ABD'nin İspanya'ya teslim ederken sadece öldürülen İspanyol vatandaşları nedeniyle yargılanmasına izin vermesinden, diğer suçlarla ilgili hüküm verilmediğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli