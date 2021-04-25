Son dakika haber: İspanya'da 22 kişiye Kovid-19 bulaştıran hastaya gözaltı
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Son dakika haber: İspanya'da 22 kişiye Kovid-19 bulaştıran hastaya gözaltı

Son dakika haber: İspanya'da 22 kişiye Kovid-19 bulaştıran hastaya gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Edinilen son dakika haberine göre İspanya'da 40 yaşındaki Kovid-19 hastası bir kişinin, 3'ü bebek toplam 22 kişiye kasıtlı olarak virüs bulaştırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İspanya'da 40 yaşındaki Kovid-19 hastası bir kişinin, 3'ü bebek toplam 22 kişiye kasıtlı olarak virüs bulaştırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

İspanya'nın Manacor kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 40 yaşında Kovid-19 septomlarını gösteren bir kişinin 22 kişiye Kovid-19 virüsü bulaştırdı. Manacor polis merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu kişinin Kovid-19 belirtileri göstermesine rağmen PCR testi sonucunu beklemeden maskesiz işe gittiği ve aralarında bebeklerinde bulunduğu 8 kişiye direkt 14 kişiye ise dolaylı yoldan Kovid-19 bulaştırdığı için gözaltına alındığını duyurdu. Polis ayrıca yaptığı incemelerin ardından söz konusu kişinin 40 derece ateşle iş yerine gittiği ve mesai arkadaşlarının yüzüne öksürerk, "Hepinize koronavirüs bulaştıracağım" ifadelerini kullandığını belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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