Son dakika haber | İspanya, 30 Mart'ta İngiltere'ye seyahat yasağını kaldırıyor

Son dakika gündem haberine göre İspanya Bakanlar Kurulu, 22 Aralık 2020'den bu yana İngiltere'den hava ve deniz yoluyla İspanya'ya gelişler üzerindeki seyahat yasağını 30 Mart'ta kaldırmaya karar verdi.

İspanya Bakanlar Kurulu, 22 Aralık 2020'den bu yana İngiltere'den hava ve deniz yoluyla İspanya'ya gelişler üzerindeki seyahat yasağını 30 Mart'ta kaldırmaya karar verdi.

İspanya hükümeti, korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonlarının yayılmasını kontrol altına almak için 22 Aralık 2020'de İngiltere'den hava ve deniz yoluyla ülkeye gelişleri yasaklamıştı. Neredeyse 3 ay süren seyahat yasağının kaldırılacağı ifade edildi. İspanya Bakanlar Kurulu tarafından alınan yeni kararda, İngiltere'ye uygulanan seyahat yasağının 30 Mart tarihinde sona ereceği kaydedildi.

Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero düzenlediği basın toplantısında ise, Brezilya ve Güney Afrika'ya yönelik kısıtlamaların 13 Nisan'a kadar uzatılacağını, fakat İngiltere'nin Covid-19 aşılama kampanyasının çok iyi ilerlediği için bunun İngiltere'ye uygulanmayacağını belirtti.

İngiliz tatilciler bir süre daha bekleyecek

İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkeyi makul bir neden göstermeden terk etmeye çalışan herkesin 5 bin sterlin para cezasına çarptırılacağı kaydedilmişti. Bu durum ise İspanya'nın, İngilizlere seyahat yasağını kaldırmasına rağmen tatilcilerin bir süre daha beklemesi anlamına geliyor.

Öte yandan İngiliz hükümeti yeni Covid-19 düzenlemelerinin bir parçası olarak İngiltere'deki vatandaşların 29 Mart'tan itibaren 2. bir ev satın almak, kiralamak veya satmak için yurtdışına seyahat etmelerine izin verileceğini bildirmişti. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı