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Son dakika haber: İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: İşlediği 9 ayrı suçtan kaçtı, Jandarmadan kaçamadı

Son dakika haber... Hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmak ile birlikte kitlenmek sureti ile hırsızlık"...

MUĞLA (İHA) - Hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmak ile birlikte kitlenmek sureti ile hırsızlık" suçlarından araması bulunan F. D. Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

9 ayrı suçtan 13 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan F.D. jandarmadaki adli işlemlerin ardından sevk edildiği Milas Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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