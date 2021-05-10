Son dakika haber: İslami Cihad: Mescid-i Aksa'ya yapılan terörist saldırı cevapsız kalmayacak

Son dakika gündem haberi... Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan terörist saldırının cevapsız kalmayacağını belirtti.

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa'ya yapılan terörist saldırının cevapsız kalmayacağını belirtti.

İslami Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik sert müdahalesine ve Aksa'da yol açtığı zarara tepki gösterdi.

"Mescid-i Aksa'ya yapılan terörist saldırı cevapsız kalmayacak." uyarısında bulunan İslami Cihad, İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerinin sessizliğini de kınadı.

Filistinlilerin İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa'da şiddete uğradığına işaret edilen açıklamada, "Savunmasız durumdaki halkımızın yardım çığlığına cevap vermeye ve İntifada'yı (ayaklanma) güçlendirmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca tüm Filistinlilere "Kudüs'e sahip çıkmaları" çağrısı yapıldı.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısının 305'e yükseldiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha