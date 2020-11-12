Son dakika haber | İslami Cihad Hareketi'nden, Ebu'l Ata'nın şehadetinin yıl dönümünde askeri geçit töreni
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Son dakika haber | İslami Cihad Hareketi'nden, Ebu'l Ata'nın şehadetinin yıl dönümünde askeri geçit töreni

12.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 12.11.2020 21:44
Son dakika haber | İslami Cihad Hareketi'nden, Ebu'l Ata'nın şehadetinin yıl dönümünde askeri geçit töreni

Son dakika gündem haberi... İslami Cihad Hareketi, hareketin askeri kanadının önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın şehit edilmesinin yıl dönümünde askeri geçit töreni düzenledi.

İslami Cihad Hareketi, hareketin askeri kanadının önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın şehit edilmesinin yıl dönümünde askeri geçit töreni düzenledi.

İslami Cihad Hareketi, 12 Kasım 2019'da İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda şehit olan, hareketin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Ebu'l Ata'nın vefat yıl dönümü münasebetiyle anma töreni düzenledi.

Kudüs Seriyyeleri'nin çok sayıda mensubu peçeleri ve silahlarıyla şehit komutanlarının fotoğraflarını taşıyarak Eş-Şücaiyye mahallesinden Ebu'l Ata'nın evine kadar yürüdü.

Hareketin yöneticilerinden Muhammed Şallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami Cihad Hareketi ve Kudüs Seriyyeleri olarak Ebu'l Ata'nın izlediği yolda ilerlemeye devam edeceklerini belirterek, "Filistin halkı bugün düşmanı İsrail'den hakkını güçle ve kanla almak için kararlılıkla ilerlemektedir." dedi.

İsrail ordusu 12 Kasım 2019'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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