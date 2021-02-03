Son dakika haber... İSLAMABAD - Pakistanlı sağlık çalışanları, Kovid-19 aşılarının ülkelere nüfusa göre dağıtılması gerektiğini düşünüyor

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Son dakika gündem haberi... MUHAMMET NAZIM TAŞCI/MUHAMMED SEMİH UĞURLU - Pakistanlı doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında üretilen aşıların uluslararası dağıtımında tüm insanlığın dikkate alınarak aşı paylaşımının buna göre yapılması gerektiğini belirtiyor.

MUHAMMET NAZIM TAŞCI/MUHAMMED SEMİH UĞURLU - Pakistanlı doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında üretilen aşıların uluslararası dağıtımında tüm insanlığın dikkate alınarak aşı paylaşımının buna göre yapılması gerektiğini belirtiyor.

Kovid-19 vaka sayılarının 550 bine yaklaştığı, salgın dolayısıyla 11 bin 750'den fazla kişinin öldüğü Pakistan'da aşılama çalışmaları dün başladı.

Öte yandan 223 milyonluk ülkeye şimdilik sadece 500 bin doz aşının ulaşması ise endişeyle karşılanıyor.

Pakistanlı sağlık çalışanları, dünyada aşıların dağıtımında yaşanan "adaletsizliklere", Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu konudaki rolüne ve Pakistan'daki aşı sayısına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Kovid-19 aşılarının dağıtımı adaletsiz"

Başkent İslamabad'da Uluslararası Özel Maruf Hastanesinde görevli Dr. Gazala Başid, salgının tüm dünyada artma eğilimine ve aşıların bunu engellemedeki önemine dikkat çekerek, "Kovid-19 aşılarının dağıtımı çok adaletsiz. Bugüne kadar gelişmekte olan ülkelerin yaptığı test sayıları fazla olduğundan bu ülkelerdeki vaka sayıları da oldukça yüksek." diye konuştu.

Başid, az gelişmiş ülkelerdeki mevcut durumun eldeki verilerden veya televizyonlarda görülenlerden çok daha farklı olduğuna dikkat çekerek,"Bu ülkelerin çoğunda Kovid-19 PCR testi dahi bulunmuyor. Bu sebeple bu ülkelerdeki vaka sayılarına bakarak salgının buralarda az olduğunu veya hiç gözükmediğini söyleyemeyiz." dedi.

Söz konusu ülkelerdeki vaka sayılarının gelişmiş ülkelerden daha fazla olduğuna işaret eden Başid, "Avrupa ülkeleri veya ABD gibi gelişmiş ülkelerin ellerindeki Kovid-19 aşı sayıları az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla. Bu sebeple aşının dağıtımı konusunda adaletsiz bir durum söz konusu. DSÖ bunu dikkate almalı." ifadelerini kullandı.

Başid, Danimarka'nın nüfusunun 4 katından fazla aşı sipariş etmesini adaletsizlik olarak nitelendirerek, "Biz tüm insanlığı dikkate almak zorundayız. Bu salgın insanların, ülkelerin ve aslında tüm dünyanın problemi. Bence aşı dağıtımı, nüfusa göre olmalı." şeklinde konuştu.

"Pakistan'da 300'ün üzerinde doktor hayatını kaybetti"

Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü Hastanesinde (PIMS) Yoğun Bakım servisinde görevli Dr. Fazal Nabi, Mart 2020'den bu yana Kovid-19 yoğun bakım bölümünde çalıştığını, ikinci dalga dolayısıyla Eylül 2020'den bu yana çok sayıda hastanın yoğun bakıma alındığını belirterek dünyanın Kovid-19'a karşı aşı elde etmesinin önemli bir şans olduğunu söyledi.

Pakistan'ın 1 Şubat'ta 500 bin doz aşı temin ettiğini belirten Nabi, "Aşılar, Çin hükümeti tarafından Pakistan'a hibe edildi. Aşı sayılarının artacağını umuyoruz. Çünkü çok sayıda sağlık çalışanını kaybettik. Pakistan'da 300'ün üzerinde doktor hayatını kaybetti." dedi.

Nabi, "Hastanemizde de kendi bölümümdeki doktor arkadaşım olmak üzere 4 doktor yaşamını yitirdi. Hükümetin, ilk aşıları öncelikle salgınla en ön cephede mücadele eden doktorlara, hemşirelere, sağlık çalışanlarına ayırmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Pakistan için en az 50 milyon doz aşı alınmalı"

Pakistan'ın daha fazla aşıya ihtiyacı olduğunu dile getiren Nabi, "Ülkedeki vatandaşların 3'te 2'si aşılanmalı fakat 500 bin doz aşı gerçekten çok az. Biz bunun milyonlara en azından 50 milyona çıkarılmasını bekliyoruz. En azından doktorlar, hemşireler ve yaşlılar aşılanmalı. Aksi halde gelecek 2-3 ay içerisinde üçüncü dalgayı bekleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Nabi, aşının dağıtımı konusunda tüm insanlığın dikkate alınması gerektiğine işaret ederek, "Uluslararası sağlık kuruluşlarından ve kendi sağlık otoritelerimizden bu zamanda insanlığı desteklemelerini bekliyorum." dedi.

Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik durumlarının çok iyi olmadığını belirten Nabi, "Bu sebeple onlar büyük oranlarda aşı alamıyorlar. Gelişmiş ülkeler diğer ülkeleri aşı konusunda desteklemeli. Aksi halde gelişmiş ülkelerde üçüncü dalgalar görülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Nabi, DSÖ'nün aşının dağıtımı konusundaki çabalarına değinerek, "DSÖ'nün aşının adil biçimde dağıtımı yönündeki çabalarının yeterli olduğunu düşünmüyorum. DSÖ'nün Afrika'daki ülkelere, Afganistan'a ve fakir ülkelere odaklanması gerekiyor. Bu sayede bu hastalık bitebilir. Aksi halde bir başka salgın dalgası bizi bekliyor olacak." ifadelerini kullandı.

"Aşı dağıtımı suistimal edilmemeli"

PIMS'te hemşirelik yapan Zişan Han, Pakistan'daki aşı sayısının yetersiz olduğuna dikkat çekerek, "Burada Kovid-19 aşısı ile ilgili çok sayıda problem var. Pakistan'da bir sürü Kovid-19 hastamız var ancak aşı sayımız çok az. Hükümetimizden bize aşı temin etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Han, özellikle İslamabad ve Pencap'ta çok fazla vaka görüldüğüne işaret ederek, "DSÖ'den Pakistan'a yeterli sayıda aşı temin edilmesini sağlamasını istiyorum. Bu sayede ihtiyacı olan hastaları aşılayabiliriz. DSÖ bunu gözetmiyor. Aşı dağıtımı suistimal edilmemeli ve doğru şekilde uygulanmalı." dedi.

İslamabad'da özel bir bankada çalıştığını belirten Sunil Sıddık, Kovid-19'un her yerde arttığını belirterek, "Diğer ülkelere yeterli sayıda Kovid-19 aşısı veriliyor. Pakistan'a aşı geldi ancak çok az sayıda geldi. DSÖ'nün buna dikkat etmesi gerekiyor. Bize yeterli sayıda aşı verilmesi lazım. Bu sayede Kovid-19 bitebilir." ifadelerini kullandı.

Başkentte bir kurye şirketinde çalıştığını kaydeden Tarsim Han da Kovid-19'un her ülkede olduğu gibi Pakistan'da da mevcut olduğunu dile getirerek, "DSÖ, nasıl diğer ülkelere aşı veriyorsa bize de aşı versin. Pakistan halkı bu sayede sağlığına kavuşabilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı