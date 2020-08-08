Son dakika haber... İslahiye'de sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı
Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.
08.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 08.08.2020 15:50
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli ekip tarafından yapılan denetimlerde vatandaşlar maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.
Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
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Kaynak: AA