Son dakika haber: İslahiye'de SİT alanlarını, jandarma koruyor
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Son dakika haber: İslahiye'de SİT alanlarını, jandarma koruyor

28.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:41
Son dakika haber: İslahiye'de SİT alanlarını, jandarma koruyor

Son dakika gündem haberi: GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Jandarma ekipleri, birinci derece arkeolojik SİT alanlarını, olası kaçak kazılara karşı 24 saat devriye görevi yaparak koruyor.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Jandarma ekipleri, birinci derece arkeolojik SİT alanlarını, olası kaçak kazılara karşı 24 saat devriye görevi yaparak koruyor.

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan mozaikler, Cıncıklı ören yeri, Zincirli Höyük, Tilmenhöyük Arkeoloji Parkı ve UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi gibi ilçedeki SİT alanlarını koruyor.


Son dakika haber: İslahiye'de SİT alanlarını, jandarma koruyor
Son dakika haber: İslahiye'de SİT alanlarını, jandarma koruyor
Son dakika haber: İslahiye'de SİT alanlarını, jandarma koruyor
Son dakika haber: İslahiye'de SİT alanlarını, jandarma koruyor
Son dakika haber: İslahiye'de SİT alanlarını, jandarma koruyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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