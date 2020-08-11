Son dakika haber! İslahiye'de orman yangını; 5 dönüm alan kül oldu Son dakika habere göre GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı 5 dönümlük alan, zarar gördü.

İslahiye'nin Hürriyet Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 5 dönümlük alan, kül oldu.

Kaynak: DHA