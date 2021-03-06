Son dakika haber | İslahiye'de orman yangını
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Son dakika haber | İslahiye'de orman yangını

06.03.2021 20:44 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:48
Son dakika haber | İslahiye'de orman yangını

Son dakika haberleri... GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda 3 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda 3 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangınında, 7 dönüm alan zarar gördü.

İslahiye'ye 12 kilometre uzaklıktaki Koçcağız Mahallesi'ndeki ormanlık alanın 3 farklı noktasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 4 arazöz, 2 su tankı ve 2 iş makinesi sevk edildi. Alanın sarp bölge olması nedeniyle ekipler, alevlere müdahale etmekte zor anlar yaşadı. Belediye hoparlöründen de yapılan anonslarla mahalleliden de yangına destek istendi. Vatandaşların da destek verdiği yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 7 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haber | İslahiye'de orman yangını
Son dakika haber | İslahiye'de orman yangını
Son dakika haber | İslahiye'de orman yangını
Son dakika haber | İslahiye'de orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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