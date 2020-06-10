Son dakika haber | İslahiye'de okullar LGS'ye hazırlanıyor Son dakika haberine göre İslahiye ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınav yapılacak 31 okul, 20 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanıyor.

İslahiye ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınav yapılacak 31 okul, 20 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanıyor.

İslahiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında LGS sınavı yapılacak 31 okulda, bin 859 öğrencinin katılacağı 111 salonda tedbirler alınıyor.

Bu kapsamda sınav yapılacak okullarda İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte işlemlerine başlandı.

Pandemi nedeniyle bu yıl yapılacak olan LGS için okul binaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler kapsamında sınava hazırlanıyor.

Hazırlıklar kapsamında sınav yapılacak her salonda öğrencilerin kullanması için dezenfektan ve maske bulundurulacağı, sınava giren öğrencilere her iki oturum için ayrı ayrı ve sınavda görevli tüm personele maske dağıtımı yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA