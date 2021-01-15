GAZİANTEP - İslahiye'de CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
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GAZİANTEP - İslahiye'de CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

15.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:58

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

6 aile sağlığı merkezinde 35 personel ile yaklaşık 450 sağlık çalışanının görev yaptığı İslahiye Devlet Hastanesinde isteğe bağlı olarak dün başlayan CoronaVac aşısı, yapılmaya devam ediliyor.

Yaklaşık 40 kişinin aşı olduğu İslahiye Devlet Hastanesinde Başhekim Dr. Mustafa Yıldız da aşı yaptırdı.

Aşılamaya Sağlık Bakanlığının talimatıyla başladıklarını belirten Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamasında, "Şuanda sağlık çalışanlarımızı aşılıyoruz. İnşallah yakın dönemde Sağlık Bakanlığının verdiği algoritmaya göre öncelikli olarak kronik hastalığı olan ve belli bir yaş üzerindeki vatandaşlarımızdan başlamak üzere aşılama programımıza hastanemizde ve Aile Sağlığı merkezlerimizde devam etmekteyiz. Burada en önemli husus aşı olmak için randevu almamız gerekiyor." diye konuştu.

Vatandaşların ne zaman aşılanacağına dair bakanlığın açıklamasıyla birlikte aşı çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Yıldız, herkesi aşı olmaya davet etti.

GAZİANTEP - İslahiye'de CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
GAZİANTEP - İslahiye'de CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
GAZİANTEP - İslahiye'de CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı
GAZİANTEP - İslahiye'de CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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