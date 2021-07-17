Son dakika haber: İskoçya'da tren istasyonunda çıkan yangın seferleri iptal ettirdi
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Son dakika haber: İskoçya'da tren istasyonunda çıkan yangın seferleri iptal ettirdi

Son dakika haber: İskoçya'da tren istasyonunda çıkan yangın seferleri iptal ettirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre İskoçya'da bir tren istasyonunda yangın çıkması sonucu istasyon ve çevredeki işletmelerde hasar meydana gelirken, tren seferleri yarına kadar iptal edildi.

İskoçya'da bir tren istasyonunda yangın çıkması sonucu istasyon ve çevredeki işletmelerde hasar meydana gelirken, tren seferleri yarına kadar iptal edildi.

İskoçya'nın güneybatısında bulunan Troon kentindeki bir tren istasyonunda yerel saatle 12.40 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine 5 itfaiye ekibi ve 1 helikopter gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, istasyon binasında ve yakınlardaki işletmelerde hasar meydana geldiği kaydedildi. İtfaiyeciler, istasyon bilet gişesinde ve çatı katında yoğunlaşan yangının kontrol altına alındığını ancak acil servislerin olay yerinde olduğunu söyledi. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında yaralanan olmadığı aktarıldı.

Troon istasyonu yetkilileri, yangın nedeniyle seferlerin iptal edildiğini ve yarına kadar hizmet verilmeyeceğini söyledi. Yangın nedeniyle ulaşımın aksadığı ve bölgeye bazı güzergahlar için yedek otobüs seferleri düzenlendiği belirtildi. - EDINBURGH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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