Son dakika haber... İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken araçlar havadan görüntülendi
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Son dakika haber... İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken araçlar havadan görüntülendi

Son dakika güncel haberi... EYÜPSULTAN'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine dizilen çok sayıda araç dikkat çekti.

Son dakika haber... İSKİ'nin bahçesinde dikkat çeken araçlar havadan görüntülendi
30.05.2020 14:21 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:21

EYÜPSULTAN'da bulunan İSKİ Genel Müdürlüğü'nün bahçesine dizilen çok sayıda araç dikkat çekti.

İSKİ'nin Eyüpsultan'da bulunan genel merkezi bahçesine ve çevresine yeni araçlar dizilmeye başlandı. Çok sayıda araç havadan da görüntülendi. Dikkat çeken araçların İSKİ'nin kira sözleşmesi biten araçlar olduğu belirtiliyor. İhalenin yenilenmesiyle yeniden kiralanan 750 aracın kontrol amacıyla buraya getirildiği kaydedildi.


Kaynak: DHA

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