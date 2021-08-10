Son dakika haber... İskenderun Körfezi'nde konteyner yüklü gemide yangın çıktı
Son dakika haber... İskenderun Körfezi'nde konteyner yüklü gemide yangın çıktı Sahil güvenlik ekipleri gemideki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor İskenderun Körfezi'nde bulunan konteyner bir gemide yangın çıktı.
İskenderun Körfezi'nde konteyner yüklü gemide yangın çıktı
Sahil güvenlik ekipleri gemideki yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor
HATAY - İskenderun Körfezi'nde bulunan konteyner bir gemide yangın çıktı. Yanan gemiye sahil güvenlik müdahale etmeye çalışıyor.
Hatay'da İskenderun Körfezi'nde bulunan Libya'dan yola çıktığı öğrenilen Komorlar bandıralı gemide yangın çıktı. Manassa Flower - M isimli konteyner yüklü gemiden gökyüzüne dumanlar yükselirken, sahil güvenlik ekipleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher