Son dakika haber... İskenderun Körfezi'nde bir gemide çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre İskenderun Körfezi'nde bir gemide çıkan yangın söndürüldü İskenderun Körfezi açıklarında bugün öğle saatlerinde hurda yüklü bir gemide çıkan yangın söndürüldü.