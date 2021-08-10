Son dakika haber... İskenderun Körfezi'nde bir gemide çıkan yangın söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... İskenderun Körfezi'nde bir gemide çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İskenderun Körfezi'nde bir gemide çıkan yangın söndürüldü İskenderun Körfezi açıklarında bugün öğle saatlerinde hurda yüklü bir gemide çıkan yangın söndürüldü.

İskenderun Körfezi'nde bir gemide çıkan yangın söndürüldü

HATAY - İskenderun Körfezi açıklarında bugün öğle saatlerinde hurda yüklü bir gemide çıkan yangın söndürüldü.

İskenderun Körfezi açıklarındaki 80.9 metre uzunluğundaki Komorlar bayraklı 2 bin 343 grostonluk Manassa Flower isimli kargo gemisinde hurda kağıtların tutuşması sonucu çıktığı belirlenen yangına gemi personeli ve Liman başkanlığından bir Romorkor müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika haber... İskenderun Körfezi'nde bir gemide çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... İskenderun Körfezi'nde bir gemide çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... İskenderun Körfezi'nde bir gemide çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... İskenderun Körfezi'nde bir gemide çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Seher

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Burcu Biricik Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... İskenderun Körfezi'nde bir gemide çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 22:37:26. #1.14#

title