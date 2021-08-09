Son dakika haber: İskenderun'da üzerlerinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerlerinde, esrar, sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.