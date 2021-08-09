Son dakika haber: İskenderun'da üzerlerinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: İskenderun'da üzerlerinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber: İskenderun'da üzerlerinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerlerinde, esrar, sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde üzerlerinde, esrar, sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendikleri 4 kişinin üst aramasını yaptı.

Polis zanlıların üzerinde tabanca, 500 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü (2)
Balkondan girdiği evde eski eşini ve kayınvalidesini öldürdü (2)
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Yangın söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi devrilen ağacın altında kaldı
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdulahat Arvas Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: İskenderun'da üzerlerinde uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 15:30:32. #1.14#

title