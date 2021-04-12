Son dakika haber: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haber: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışma yapıldı. M. T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 502 gram sentetik kannabinoid maddesi, 0,55 gram uyuşturucu AMG maddesi ile 5 adet plastik şişe içerisinde bulunan ve uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı kannabinoid, F. Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında ise 4 gram gelen sentetik kannabinoid ele geçirildi.

M.T. ve F. Y. gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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