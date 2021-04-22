Son dakika haber | İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haber | İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haber | İskenderun'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, E. A. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada, 680 gram sentetik kannabinoid, 916 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan AMG maddesi, 19 gram Hint keneviri tohumu ve 5 gram kullanıma hazır esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili E. A. isimli şahıs gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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