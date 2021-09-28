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İSKENDERUN'DA MALZEME DEPOSUNDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSKENDERUN'DA MALZEME DEPOSUNDA YANGIN

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki bir yedek parça ve plastik malzeme deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesindeki bir yedek parça ve plastik malzeme deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi 311 Sokak'taki bir yedek parça ve plastik malzeme deposunda çıktı. Çalışanlar alevlerden kurtulmak için kendini dışarı atarken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Deponun içindeki malzemelerin tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyürken, gökyüzüne siyah duman kapladı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalışıyır.

İSKENDERUN'DA MALZEME DEPOSUNDA YANGIN

İSKENDERUN'DA MALZEME DEPOSUNDA YANGIN

İSKENDERUN'DA MALZEME DEPOSUNDA YANGIN

İSKENDERUN'DA MALZEME DEPOSUNDA YANGIN

İSKENDERUN'DA MALZEME DEPOSUNDA YANGIN

İSKENDERUN'DA MALZEME DEPOSUNDA YANGIN

İSKENDERUN'DA MALZEME DEPOSUNDA YANGIN

İSKENDERUN'DA MALZEME DEPOSUNDA YANGIN

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