Son dakika haber | İskenderun'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | İskenderun'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | İskenderun'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırdı

Son dakika haberleri: Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırılırken askeri personel baba'dan haber alınamıyorHatay'ın İskenderun ilçesinde evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İSKENDERUN, HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırılırken askeri personel baba'dan haber alınamıyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Anne Aynur Mert (41), çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali'nin cesedi, cenaze aracıyla İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazelerin evden çıkarılışını komşuları gözyaşları ile izlerken ailenin kavga geçimsizlik gibi hallerini görmediklerini söylediler.

Öte yandan askeri personel olan baba Turgay Mert'ten haber alınamazken, anne ve çocuklarının zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan anne ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınları polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini bulmuştu. - HATAY

Son dakika haber | İskenderun'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarına ulaşılamıyor

Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarına ulaşılamıyor

 Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Hatay'da anne ve 2 çocuğu evlerinde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Numan Kurtulmuş Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Ebru Gündeş Bülent Ersoy
Spor Muslera Salih Uçan Mehmet Topal Lionel Messi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | İskenderun'da evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi morga kaldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 02:04:13. #1.17#