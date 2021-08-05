Son dakika haber! Isıya dayanıklı 100 ayakkabı yangın bölgelerine gönderildi
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Son dakika haber! Isıya dayanıklı 100 ayakkabı yangın bölgelerine gönderildi

Son dakika haber! Isıya dayanıklı 100 ayakkabı yangın bölgelerine gönderildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... DÜZCE (İHA) – Türkiye yangınla mücadeleye devam ederken, bölgede ihtiyaç duyulan malzemeler de çeşitli bölgelerden yangın noktalarına ulaştırılıyor.

DÜZCE (İHA) – Türkiye yangınla mücadeleye devam ederken, bölgede ihtiyaç duyulan malzemeler de çeşitli bölgelerden yangın noktalarına ulaştırılıyor. Düzce'de dericiler odası da bu konuda yangın bölgelerine ısıya dayanıklı 100 adet ayakkabı gönderdi.

Akdeniz ve Ege Bölgelerinde ki orman yangınları ile mücadele son sürat devam ederken, bölgede acil duyulan ihtiyaçların karşılanması için başlatılan yardım kampanyaları peş peşe gelmeye başladı. Düzce'den daha önce bölgeye bir çok yardım gönderilirken, Düzce Dericiler Odası'da ısıya dayanıklı ayakkabı için çalışma başlattı.

Düzce Dericiler Odası Başkanı Rasim Bekar, yanmaz tabanlı ısıya dayanıklı olarak hazırladıkları 100 adet ayakkabı yangın bölgelerine gönderdiklerini açıkladı. Çalışmaların devam edeceğini belirten Başkan Bekar, "İlerleyen günlerde gelecek destekler ile sayıyı arttırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Son dakika haber! Isıya dayanıklı 100 ayakkabı yangın bölgelerine gönderildi
Son dakika haber! Isıya dayanıklı 100 ayakkabı yangın bölgelerine gönderildi
Son dakika haber! Isıya dayanıklı 100 ayakkabı yangın bölgelerine gönderildi
Son dakika haber! Isıya dayanıklı 100 ayakkabı yangın bölgelerine gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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