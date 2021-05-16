Son dakika haber | Işık ihlali kazaya sebep oldu: 2 yaralı
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Son dakika haber | Işık ihlali kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Son dakika haber | Işık ihlali kazaya sebep oldu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ışık ihlali yapan otomobilin diğer otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ışık ihlali yapan otomobilin diğer otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saray'ın Ayaspaşa Mahallesi Çevreyolu üzeri Çayla Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Vize istikametinden Çerkezköy yönüne doğru seyreden Ertaç M. idaresindeki 35 AIV 835 plakalı otomobil, iddiaya göre Saray yönünden kavşağa giriş yapmak isteyen Özgür R. idaresindeki 34 CLN 988 plakalı otomobille ışık ihlali sebebiyle çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırılırken, 34 CLN 988 plakalı aracın sürücüsü Özgür R. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine sevk edildi.

Dün öğlen sıralarında da aynı çevreyolu üzerinde Yuvalı Mahallesi kavşağında da ışık ihlali sonucu kamyon ile otomobil çarpışmış, meydana gelen kazada 2 kişi yaralanmıştı.

Işık ihlalini hangi sürücünün yaptığının belirlenmesi için polis ekipleri olay yerini gören güvenlik kameralarını incelemeye alırken, öte yandan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haber | Işık ihlali kazaya sebep oldu: 2 yaralı
Son dakika haber | Işık ihlali kazaya sebep oldu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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