Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm
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Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ta bir iş adamı evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ta bir iş adamı evinde ölü bulundu. Evde yapılan incelemenin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kozlu ilçesi Kavaklık Mahallesi'ndeki on katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. 46 yaşındaki işadamı Sıtkı Velioğlu'nu kanlar içerisinde gören yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Velioğlu'nun öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gelerek delil topladı. Velioğlu'nun cansız bedeninin yanında bulunduğu iddia edilen silaha da el konuldu. Velioğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm
Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm
Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm
Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm
Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm
Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm
Son dakika... Zonguldak'ta şüpheli ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

22 yaşındaki genç, evinin balkonunda ölü bulundu
22 yaşındaki genç, evinin balkonunda ölü bulundu
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