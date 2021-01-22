İş yerine tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye saçma isabet eden kamyonetle götürüldü
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İş yerine tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye saçma isabet eden kamyonetle götürüldü

22.01.2021 17:02 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:17
İş yerine tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye saçma isabet eden kamyonetle götürüldü

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler otomobille geldikleri demir doğrama atölyesine pompalı tüfekle ateş açtı.

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, kimliği belirsiz kişiler otomobille geldikleri demir doğrama atölyesine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda yaralanan 2 kişi, saçmaların isabet ettiği kamyonetle hastaneye götürüldü. Kamyonetteki incelemeyi hastane önünde yapan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Otomobille bir demir doğrama atölyesinin önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, iş yerindeki atölye sahibinin ağabeyi Hasip Gür ve ismi öğrenilemeyen kişiye isabet etti. Yaralanan 2 kişi, kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler atölyeye geldi. 2 yaralı, iş yerinin önünde bulunan ve çok sayıda saçmanın isabet ettiği kamyonetle yakındaki özel hastaneye götürüldü. Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

HASTANE ÖNÜNDE İNCELEME

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede çok sayıda kartuş buldu. Saçmaların isabet ettiği kamyonet ise hastanenin önünde incelendi. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

İş yerine tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye saçma isabet eden kamyonetle götürüldü
İş yerine tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye saçma isabet eden kamyonetle götürüldü
İş yerine tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye saçma isabet eden kamyonetle götürüldü
İş yerine tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye saçma isabet eden kamyonetle götürüldü
İş yerine tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye saçma isabet eden kamyonetle götürüldü
İş yerine tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye saçma isabet eden kamyonetle götürüldü
İş yerine tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye saçma isabet eden kamyonetle götürüldü
İş yerine tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye saçma isabet eden kamyonetle götürüldü
İş yerine tüfekli saldırıda yaralanan 2 kişi, hastaneye saçma isabet eden kamyonetle götürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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