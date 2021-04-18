Son dakika haber... İŞ YERİNDE OYUN OYNAYAN 6 KİŞİYE CEZA

Son dakika haber: İZMİT'te bir iş yerinde oyun oynadığı belirlenen 6 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle ceza kesildi.

İZMİT'te bir iş yerinde oyun oynadığı belirlenen 6 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle ceza kesildi.

İzmit'te polis ekipleri, ruhsatsız faaliyet gösteren bir iş yerine baskın yaptı. İş yerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek oyun oynadıkları belirlenen 6 kişi görüldü. 6 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için ceza yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı