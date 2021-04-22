Son dakika haber... İş yerinde çıkan yangında bazı vatandaşlar yardıma koştu, bazıları ise izledi
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Son dakika haber... İş yerinde çıkan yangında bazı vatandaşlar yardıma koştu, bazıları ise izledi

Son dakika haber... İş yerinde çıkan yangında bazı vatandaşlar yardıma koştu, bazıları ise izledi
Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ADANA'da, PVC kapı ve pencere satışı yapan bir iş yerinde yangın çıktı.

ADANA'da, PVC kapı ve pencere satışı yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, dükkan  dışında bulunan 2'nci el kapı ve pencereleri vatandaşların el birliğiyle taşıması, bazılarının ise seyretmesi dikkat çekti.

Yangın, akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesindeki bir iş yerinde çıktı. PVC kapı ve çelik kapı satışı yapan iş yerinde çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangında iş yeri içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada bazı vatandaşların yangını seyretmesi bazılarının ise iş yerine ait 2'nci el pencere ve kapıların zarar görmemesi için el birliğiyle yardım etmesi dikkat çekti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber... İş yerinde çıkan yangında bazı vatandaşlar yardıma koştu, bazıları ise izledi
Son dakika haber... İş yerinde çıkan yangında bazı vatandaşlar yardıma koştu, bazıları ise izledi
Son dakika haber... İş yerinde çıkan yangında bazı vatandaşlar yardıma koştu, bazıları ise izledi
Son dakika haber... İş yerinde çıkan yangında bazı vatandaşlar yardıma koştu, bazıları ise izledi
Son dakika haber... İş yerinde çıkan yangında bazı vatandaşlar yardıma koştu, bazıları ise izledi
Son dakika haber... İş yerinde çıkan yangında bazı vatandaşlar yardıma koştu, bazıları ise izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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