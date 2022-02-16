Son dakika haber | İş yeri hırsızı kamerada

SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Sakarya'da müşteri gibi girdiği 4 ayrı iş yerinden hırsızlık yapan kadın polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan 4 ayrı iş yerinde meydana geldi. Polis ekipleri, iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri şüphelinin M.A. isimli kadın olduğunu belirledi. M.A., düzenlenen operasyon neticesinde gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu değerlendirilen eşyalar ele geçirildi.

Öte yandan, hırsızlık anları da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - SAKARYA