Son dakika haberi... MUĞLA İŞ VAADİYLE KANDIRIP, FUHŞA ZORLAMIŞLAR; 28 GÖZALTI

Son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sezon 1' adı verilen operasyonda, yurt dışından getirdikleri kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, fuhşa zorladıkları belirlenen şebekenin 28 üyesi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sezon 1' adı verilen operasyonda, yurt dışından getirdikleri kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, fuhşa zorladıkları belirlenen şebekenin 28 üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kadınların çıplak fotoğraflarını çektikleri, ayrılmaları halinde ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 5 ay önce başlatılan çalışmada, Bodrum'da fuhuş yaptıran bir çetenin varlığı tespit edildi. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin doğrultusunda teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis ekipleri, şebekenin yurt dışından yüksek maaşla iş bulma vaadiyle buldukları kadınları Bodrum'a getirdiklerini belirledi. Ev, apart, ve otellere yerleştirilen kadınların, burada şebeke yöneticileri tarafından 'Ülkenizde bir ayda kazandığınız parayı bir gecede kazanacaksınız' diye ikna edilerek fuhşa zorladıkları belirlendi. Bu sırada kadınların çıplak fotoğraflarını çeken şebeke üyelerinin kadınların ayrılmak istemesi halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi. Şebeke üyelerinin whatsapp üzerinden oluşturduğu grupla fuhuş yapacak kadınların müşterilere ulaşmalarının ve tekrar geri dönmelerinin sağlandığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gerekli delillerin toplanmasının ardından dün sabah operasyon için düğmeye bastı. Bodrum merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Sakarya ve Manisa'da 'Sezon 1' adı verilen operasyonda, 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 148 polisin katıldığı operasyonda, 42 adreste arama yapıldı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 suikast silahı, cep telefonları ve sim kartlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 28 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, 49 kadın ise sınır dışı edilmek üzere Muğla Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı