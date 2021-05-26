Son dakika haber | İş insanı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada bir tutuklu sanığa tahliye

Edinilen son dakika gelişmesine göre İş insanı Ali Rıza Gültekin'in 15 Kasım 2018'de öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu, 4'ü firari 25 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Ozan Araz'ın tahliyesine hükmedildi.

İş insanı Ali Rıza Gültekin'in 15 Kasım 2018'de öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu, 4'ü firari 25 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Ozan Araz'ın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki 6. duruşmaya tutuklu sanıklar Sergen Güler ve Ozan Araz, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz 10 sanık ve müdahil Gültekin ailesinden 5 kişiyle taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada sanıkların savunmaları ve müdahillerin beyanları alındı, daha önce alınan karar gereği tanık olarak dinlenilmesine hükmedilen 7 kişinin bilgisine başvuruldu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ozan Araz'ın, suçun vasfı, mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali, kanıtların büyük oranda toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine hükmetti. Heyet, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını da hükme bağladı.

Diğer tutuklu sanık Sergen Güler'in kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren somut deliler bulunması gerekçesiyle bu halinin devamına karar veren heyet, 4 sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına, 3 sanığın duruşmaya katılma zorunluluğunun kaldırılmasına ve taraflara tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesine de hükmetti.

Heyet duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

İş insanı Ali Rıza Gültekin, 15 Kasım 2018'de, Barbaros Bulvarı'ndaki bir binanın dördüncü katındaki bir iş yerine gelen silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda "Barışerler" olarak bilinen suç örgütünün, tefecilik, kumar faaliyeti, alacak verecek problemleri olan kişilerin arasında kendilerine haksız kazanç sağlamak için tehdit ve şiddet kullanarak arabuluculuk yaptıkları anlatılıyor.

Örgüt elebaşının Mehmet Barışer, örgüt yöneticisinin ise Mustafa Barışer olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, maktul Ali Rıza Gültekin'in alacak verecek meselesi nedeniyle örgüt liderinin talimatı ve azmettirmesi üzerine 5 örgüt mensubunca öldürüldüğü iddia ediliyor.

İddianamede, toplam 25 sanığın "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "tasarlayarak kasten öldürme", "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "tefecilik yapmak", "resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunma", "suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit" ve "silahla yağma" suçlarından hapis cezaları isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya