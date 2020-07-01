Son dakika haber | İş bulamayınca boya sandığı istedi, başkan hediye etti Son dakika haberleri... İş bulamayınca boya sandığı istedi, başkan hediye ettiKOCAELİ'nin Çayırova Belediyesi'ne dilekçe yazarak, iş ya da boya sandığı isteyen Ferit Bingöl'e (62) Başkan Bünyamin Çiftçi, boya sandığı hediye etti.

İş bulamayınca boya sandığı istedi, başkan hediye etti

KOCAELİ'nin Çayırova Belediyesi'ne dilekçe yazarak, iş ya da boya sandığı isteyen Ferit Bingöl'e (62) Başkan Bünyamin Çiftçi, boya sandığı hediye etti. Yaşından dolayı iş bulamadığını belirten Bingöl, "İş bulmak için her yere müracaat ettim, yaşlı olduğum için çoğu yer bana form bile doldurtmadı. Şu an mutluyum" dedi.

Çayırova ilçesinde yaşayan Ferit Bingöl, iş bulma konusunda sıkıntı yaşayınca Çayırova Belediyesi'ne dilekçe yazdı. Yazdığı dilekçede maddi sıkıntılar yaşadığını, arkadaşının evinde kaldığını ve artık arkadaşına yük olmak istemediğini belirten Bingöl, belediyeden iş imkanı ya da boya sandığı talep etti. Ferit Bingöl'ün talebine karşılık veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, boya sandığı hediye etti. Başkanlık makamında boya sandığını alan Bingöl, mutlu olduğunu belirterek, "Bir arkadaşımın evinde yaşıyorum. O beni yanına aldı, maddi ve manevi anlamda bana destek oldu. O da zor durumda. Ben iş bulmak için bir sürü yere müracaat ettim, yaşlı olduğum için beni almadılar. Çoğu iş yeri bana form bile doldurtmadı. Ben daha sonra belediyeye dilekçe yazdım. Boya sandığı ve malzemeleri istedim, talebimi kabul ettiler, bana boya sandığı aldılar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şimdi bu boya tezgahını bir yere koyup ekmeğimiz kazanacağım. Kimseye muhtaç olmadan yaşayacağım" diye konuştu.

'HELAL YOLDAN RIZKINI KAZANACAK'

Makamında boya sandığını Ferit Bingöl'e hediye eden Belediye Başkanı Çiftçi de "Ferit bey bize dilekçeyle boya sandığı talebinde bulundu. Biz de esasen bu konuda çok mutlu oldu. Çünkü ülke olarak helal yolla rızkımızı kazanmayı hedefleyen bir milletiz. Bu da bir örnek, biz de duyarsız kalmadık ve vatandaşımıza boya sandığı hediye edelim istedik. İnşallah vatandaşımız boya sandığıyla helal yoldan rızkını kazanacak. Bu süreçte de özellikle iş arayan vatandaşlarımıza, iş verenlerle köprü olmak amacıyla İŞKUR ile birlikte bir protokol yaptık. Belediyemizde de bir birim oluşturduk ve iş arayan vatandaşlarımız bu birim aracılığıyla iş bulma imkanı yaşıyor. Köprü vazifesi olduğumuz için mutluyuz" dedi.

Kaynak: DHA