Son dakika haber: İş aramak için Antalya'ya gelen genç, kaldığı apart evde ölü bulundu Gelen son dakika haberine göre Antalya'da 25 yaşındaki genç kaldığı apart evde ölü bulundu.

Antalya'da 25 yaşındaki genç kaldığı apart evde ölü bulundu.

Kepez ilçesinde yalnız yaşayan Muhammet Halil Balkaya'dan iki gündür haber alamayan anne Özgül Öztürk, durumdan şüphelenip oğlunun kaldığı aparta gitti.

Burada zile basıp, bir süre bekleyen Öztürk, kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi.

Polis ekibiyle birlikte apart eve giren Öztürk, oğlunu yerde hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Halil Balkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğlunun hayatını kaybettiğini öğrenen anne Öztürk, uzun süre gözyaşı döktü.

Son olarak Kayseri'de görüştüğü oğlunun rahatsız olduğunu belirten Öztürk, "İki gün önce Kayseri'den geldi. Teyzesine gidecekti. Ben orada sanıyordum. Akşam aradım, ulaşamadım. 'Şarjı yoktur' dedim. Teyzesini aradım gelmediğini söyledi. Ben de peşinden geldim." diye konuştu.

Balkaya'nın cenazesi, apart evde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Balkaya'nın temmuz ayında iş aramak için Kayseri'den Antalya'ya geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA