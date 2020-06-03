Son dakika haber... İş adamı Süleyman Toplusoy son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haber... İş adamı Süleyman Toplusoy son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberlerine göre KALP krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü iş adamı Süleyman Toplusoy, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika haber... İş adamı Süleyman Toplusoy son yolculuğuna uğurlandı
03.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:13

KALP krizi nedeniyle hayatını kaybeden ünlü iş adamı Süleyman Toplusoy, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Giyim markası olan Roman Mağazaları'nın ortağı ve 3 çocuk babası iş adamı Süleyman Toplusoy, geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Toplusoy'un cenazesi bugün Çekmeköy'de bulunan Ensar Camii'ne getirildi. Cenazeye aile yakınları, Ali Ağaoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı. Ali Ağaoğlu, "Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta. Çok daha verimli olacaktı. Kader böyle. Allah yattığı yeri cennet etsin" dedi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Toplusoy'un cenazesi Çekmeköy Köyiçi Eski Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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