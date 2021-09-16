İrlanda Cumhurbaşkanı Michael D. Higgins, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in de yer alacağı Kuzey İrlanda'nın kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak etkinliğe katılmayı reddetti.

İrlanda kamu yayın kuruluşu RTE'nin haberine göre, Higgins Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti kiliseleri tarafından yapılacak etkinliğe katılmayacak.

Sözcüsü, Higgins'in ekim ayı sonunda yapılacak etkinliğe katılacak "pozisyonda olmadığını" ve organizatörlerin bundan haber dar edildiğini söyledi.

Sözcü, Cumhurbaşkanı'nın "majesteleri ve aile üyeleriyle görüşme fırsatlarını memnuniyetle karşıladığını ve memnuniyetle karşılamaya devam edeceği" belirtti.

İngiltere'yle birlik yanlısı Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve Kuzey İrlanda İttifak Partisi, Higgins'i kararını yeniden gözden geçirmeye ve etkinliğe katılmaya çağırdı.

Öte yandan ayrılık yanlısı Sinn Fein ve Sosyal Demokrat İşçi Partisi de etkinliğe katılmama kararı aldı.

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda Adası'ndan İngiltere yönetimine karşı 21 Ocak 1919'da başlatılan bağımsızlık savaşı, büyük ölçüde 11 Temmuz 1921'de sona ermişti.

Ateşkes sonrası varılan anlaşmayla güneyde bağımsız İrlanda devleti kurulurken, kuzey ise "Kuzey İrlanda" adı altında İngiltere'ye bağlı kalmaya devam etmişti.