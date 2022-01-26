Son dakika haber | İrem'in ölümüne neden olan sürücü: Benzinlik girişinde yaya olacağını tahmin edemedim

BURSA (DHA) - BURSA'da, polisten kaçarken, otomobille çarptığı mimar İrem Özdemir'in (24) ölümüne neden olan İsmail Kuşaslan'ın tutuklu yargılanmasına başlandı. Hakkında 'olası kasıtla öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlanan ve 2 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenen Kuşaslan, duruşmadaki savunmasında, "Kameraların olduğu yerde gözaltına alınmak istediğim için benzinlik istikametine gittim. Benzinliğin girişinde yaya bulunacağını tahmin edemedim. Direksiyonu kırdıktan sonra maktulü gördüm" dedi.

Kaza, geçen yıl 2 Eylül'de Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, plakasının sahte olduğunu belirledikleri otomobilin sürücüsü İsmail Kuşaslan'a, Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'nde 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ise uyarıya aldırmadan yoluna devam etti. Polis ekipleri de aracın peşine düştü. Kaçtığı güzergah boyunca çok sayıda araca çarpan Kuşaslan, İzmir Yolu Caddesi'ne geldiğinde, akaryakıt istasyonunun girişinde bekleyen mimar İrem Özdemir'e ardından da demir korkuluklara çarptı. Korkuluk ile otomobil arasında sıkışan Özdemir ile sürücü Kuşaslan yaralandı. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarınca sıkıştığı yerden çıkarılan Özdemir, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay anında benzinlikte bulunan çalışanlar ile avukat beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, diğer tanıkların gelecek celse dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.