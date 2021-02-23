Son dakika haber | İranlı Sünni din adamı, Pakistan sınırında 10 kişinin öldürüldüğü olaya tepki gösterdi Açıklaması

Son dakika haberi... İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından ve Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zahidan Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, eyalette akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 10 kişinin güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesini kınadı.

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından ve Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Zahidan Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, eyalette akaryakıt kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 10 kişinin güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmesini kınadı.

İsmalizehi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde "akaryakıt kaçakçısı" oldukları belirtilen kişilerce düzenlenen gösteriye güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaşanan ölümlerin büyük üzüntüye yol açtığını belirtti.

"Akaryakıt taşıyıcılığı bir suç veya kaçakçılık değildir"

Öldürülen kişilerin kaçakçılık yaptığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyleyen İsmailzehi, "Maalesef, eyalet halkının büyük bir bölümü geçim sıkıntılarıyla mücadele ediyor ve en kötü ekonomik şartlarda yaşıyor. Yeterli iş ve gelir kaynaklarının olmaması nedeniyle bir çoğu çaresizce akaryakıt alıp satıyor. Akaryakıt taşıyıcılığı bir suç veya kaçakçılık değildir." ifadelerini kullandı.

Güvenlik güçlerinin akaryakıt taşıyanlarla değil, silah ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmesi gerektiğini kaydeden İsmailzehi, "Şüphesiz bu ortak sınır, bu halka aittir ve söz konusu sınırların faydasını da büyük akaryakıt ticareti yaparak milyarlar kazananlar değil, bu mahrum halk görmelidir." açıklamasında bulundu.

İranlı din adamından halka "itidal" çağrısı

İsmailzehi, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hukuka ve şer'i kanuna aykırı olan bu suçu şiddetle kınıyorum ve yetkilileri bu acı verici hadisenin faillerini bir an önce yargılamaya ve cezalandırmaya çağırıyorum. Son olarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletirken, fırsatçıların bu olayı suistimal etmemesi için aziz ve kederli insanları sakin kalmaya ve mağduriyetlerini hukuki yollarla sürdürmeye çağırıyorum."

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde, "akaryakıt kaçakçısı" oldukları belirtilen kişilerce düzenlenen gösteriye Devrim Muhafızları Ordusunun müdahalesi sonucu 10 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun