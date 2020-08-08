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Son dakika haber: İran, iş birliği için Bursa'ya geldi

Son dakika haberi... Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret eden İran'ın İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudi Far, İran ve Türkiye arasındaki ticaret köprülerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu gelişimizin sadece ziyaret olarak kayıtlara geçmesini istemiyoruz.

Son dakika haber: İran, iş birliği için Bursa'ya geldi
08.08.2020 13:54 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:57

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret eden İran'ın İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudi Far, İran ve Türkiye arasındaki ticaret köprülerini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu gelişimizin sadece ziyaret olarak kayıtlara geçmesini istemiyoruz. Yeni iş bağlantıları kurmak için Bursa'ya geldik" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, yönetim kurulu üyeleri Irmak Aslan, Muhsin Koçaslan, Yüksel Taşdemir ve Haşim Kılıç, İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Javad Maboudi Far ve beraberindeki heyeti ağırladı. BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa'da İran sermayeli 50 firmanın faaliyet gösterdiğini belirterek, Bursa'dan İran'a ihracat yapan firma sayısının ise 738 olduğunu söyledi. Şener, 2019 yılında Bursa'dan İran'a 63.8 milyon dolar ihracat yapıldığını, İran'dan yapılan ithalatın ise 18.2 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Şener, Türkiye ve İran'ın bölgedeki en önemli iki stratejik ülke olduğunu söyledi. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO olarak üyelerin ihracat potansiyelini artırma noktasında 2013 yılından bu yana önemli organizasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Şener, "İran bu noktada en çok önem verdiğimiz pazarlardan biri. BTSO olarak İran'da bebe ve çocuk konfeksiyonu, kimya ve tekstil sektörlerimize yönelik geniş katılımlı alım heyeti programları düzenledik. Bu organizasyonlarda firmalarımız önemli iş bağlantıları kurdu. Odamız liderliğinde dost, kardeş ve komşu ülke İran ile ticaretin geliştirilmesi noktasında her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

"Yeni işler yapmak için geldik"

Başkonsolos Javad Maboudi Far, İran ve Bursa arasındaki ticaret köprülerini daha güçlü tutma adına Bursa'ya geldiklerini söyledi. Bursa'ya daha önce gelmek istediklerini ama korona virüs salgını sebebiyle bu ziyareti ertelemek zorunda kaldıklarını kaydeden Far, "Yaptığımız ziyareti oldukça önemsiyorum. Bu programın sadece ziyaret olarak kayıtlara geçmesini istemiyoruz. İran olarak bizler buraya iş yapmak ve firmalarımızı dinlemek için geldik. Türk ve İran iş dünyası temsilcilerini buluşturan bir 'Ekonomi Forumu'nu önümüzdeki dönemde yapmayı planlıyoruz. BTSO öncülüğünde Bursalı firmaların da bu forumda yer almasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette ayrıca İran ile ticaret yapan BTSO üyesi firmalar Başkonsolos Far'a taleplerini iletme imkanı buldu. - BURSA

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Kaynak: İHA

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