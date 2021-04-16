Son dakika haber! İran, Irak'ta son günlerde meydana gelen patlama ve saldırılardan "derin endişe" duyduğunu açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! İran, Irak'ta son günlerde meydana gelen patlama ve saldırılardan "derin endişe" duyduğunu açıkladı

Son dakika haber! İran, Irak'ta son günlerde meydana gelen patlama ve saldırılardan 'derin endişe' duyduğunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Irak'ta son günlerde meydana gelen patlama ve saldırılardan "derin endişe" duyduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Irak'ta son günlerde meydana gelen patlama ve saldırılardan "derin endişe" duyduklarını belirtti.

Hatibzade, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan yazılı açıklamasında Irak'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini yineleyerek, "İran, bu temel ilkeyi tehdit eden her türlü adımı güçlü bir şekilde reddetmektedir." ifadelerini kullandı.

Irak'ta son günlerde meydana gelen olaylardan "derin endişe" duyduklarını aktaran Hatibzade, "Irak, içeride kalkınma ve bölgede yapıcı bir yol oynama istikametinde ilerliyor. Bazıları patlamalar ve terör saldırıları ile güvenlik ortamını bozan ve Irak'ı hedefinden alıkoyan adımlar atmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Ryan Babel Ünal Karaman Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İran, Irak'ta son günlerde meydana gelen patlama ve saldırılardan "derin endişe" duyduğunu açıkladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 20:26:19. #1.14#

title