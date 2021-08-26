Son dakika haber! İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşıyla Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
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Son dakika haber! İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşıyla Afganistan'daki gelişmeleri görüştü

Son dakika haber! İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşıyla Afganistan'daki gelişmeleri görüştü
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İran'da Meclisten güvenoyu alarak dün göreve başlayan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.

İran'da Meclisten güvenoyu alarak dün göreve başlayan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile Afganistan'daki gelişmeleri ele aldı.

İran medyasına göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında yeni Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi bir araya geldi.

İki Bakan'ın görüşmesinde Tahran ve İslamabad arasındaki karşılıklı ilişkiler ve Afganistan'daki gelişmeler ele alındı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin Tahran ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başta olmak üzere diğer üst düzey yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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